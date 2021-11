W obu przypadkach ceny będą nadal wzrastać w tempie dyktowanym przez decyzje administracyjne (motywowane względami budżetowymi) oraz przez tendencje rynku światowego. Czy w dalszej perspektywie wzrost stóp NBP (i detalicznych) może redukować inflację tego właśnie typu – inflację generowaną administracyjnie? Teoretycznie jest to możliwe. Podwyżki stóp procentowych musiałyby być jednak gigantyczne – tak by zdusić realną koniunkturę do tego stopnia, aby sprowokować dramatyczną obniżkę cen towarów i usług wolnorynkowych. Spadek ten musiałby równoważyć efekty podwyżek cen administrowanych! Nie sądzę, by taki manewr był obecnie do przeprowadzenia... (Jakkolwiek doświadczaliśmy już, w latach 1990–1991 i 1998–2001, żałosnych realnych efektów eksperymentowania z bardzo wysokimi stopami procentowymi).