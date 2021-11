PKB to wartość finalnych dóbr i usług wytworzonych w gospodarce. Wzrost podawany jest w ujęciu realnym, co oznacza, że zmiany cen nie mają wpływu na wynik. Piątkowe dane to „szybki szacunek” – mogą więc ulec zmianie. Statystycy nie przedstawili też wkładu konsumpcji, inwestycji czy handlu zagranicznego w ogólny wynik. Takie informacje będą znane dopiero pod koniec miesiąca. Na razie analitycy rynkowi próbują szacować składowe na podstawie dostępnych danych.