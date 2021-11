Z udostępnionego DGP przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wykonania wydatków funduszu wynika, że do tej pory rozdysponowano z niego prawie 45 mld zł. To wydatki, które normalnie ponosiłby budżet państwa . Gdyby tak było, to nadwyżka w publicznej kasie byłaby jedynie symboliczna. Fundusz jest finansowany z emisji obligacji BGK, a to powoduje, że nie powiększa on długu publicznego liczonego według krajowej metodologii. Ten zaś nie może być wyższy niż zapisany w konstytucji limit 60 proc. PKB. Przekroczenie tego poziomu spowodowałoby konieczność wprowadzenia drastycznych cięć wydatków. Dlatego uruchomienie takiego mechanizmu finansowego w pandemii miało dać rządzącym pewność, że w czasie recesji, a później odbudowy gospodarki, nie trzeba będzie zaciskać pasa. Chociaż koniunktura już odbiła, to fundusz wciąż działa. Przez część ekonomistów nazywany jest nawet „budżetem bis”, a środki z niego czerpie gros ministrów.