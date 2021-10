Pod uwagę wzięliśmy średnią z pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób. Porównaliśmy te dane z analogicznym okresem ubiegłego roku. Co najmniej 10-proc. wzrost płac zanotowano w 12 branżach, w których pracowało we wrześniu ponad 1,2 mln osób. To głównie branże produkcyjne - od przemysłu skórzanego przez odzieżowy i meblowy aż do metali i wyrobów z metali. Na tej liście jest również zakwaterowanie i gastronomia czy handel hurtowy.