O wpływie wzrostu cen surowców energetycznych najlepiej świadczą nasze obroty z Rosją. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku sprowadziliśmy stamtąd towary o wartości 44,8 mld zł. To o 48,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Udział Rosji w polskim imporcie zwiększył się do 5,5 proc. z 4,7 proc. w ub.r. Wśród 10 największych dostawców do Polski nie ma innego kraju, który tak mocno zwiększyłby wartość dostaw. I żaden nie poprawił sobie tak bilansu - eksport z Polski do Rosji też urósł, ale tylko o 17,2 proc. Wyniósł 23,1 mld zł.