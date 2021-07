Na wiele lat myślenie o neutralności pieniądza ukształtował traktat napisany w 1752 r. przez Davida Hume’a. Szkocki filozof i ekonomista zaproponował taki eksperyment myślowy: co by się stało, gdybyśmy nagle odkryli, że pieniądze w naszym portfelu w cudowny sposób rozmnożyły się? Doszedł on do wniosku, że jedyne, co uległoby zmianie, to poziom cen.