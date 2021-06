Bank centralny w walkę z pandemicznym kryzysem włączył się różnymi kanałami. Główne to obniżka niemal do zera stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz rozpoczęcie skupu aktywów przez Narodowy Bank Polski.

Tyle że już po słowach szefa banku centralnego odbyła się czerwcowa aukcja i znów skup obligacji był znacząco poniżej maksymalnego poziomu, jaki założył NBP (10 mld zł). Ostatecznie odkupiono papiery za ok. 2 mld zł. Inwestorzy zaś byli gotowi pozbyć się długu wartego 5,6 mld zł. – W ostatnich wypowiedziach prezes NBP Adam Glapiński podkreślał, by nie interpretować niższych zakupów NBP jako taperingu, a jedynie jako dostosowanie do cenowych warunków rynkowych – zwracają uwagę analitycy PKO BP.

– Pierwszy z nich zakłada rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp relatywnie szybko (np. w ciągu najbliższych trzech miesięcy), przy czym kolejne podwyżki byłyby rozłożone w czasie i dokonywane w odstępach trzy-, czteromiesięcznych. Byłby to scenariusz podobny do rozważanego przez inne banki centralne w regionie, a przez to mało kontrowersyjny. Naszym zdaniem taka strategia pozwoliłaby na stosunkowo powolny cykl zacieśnienia polityki pieniężnej i na to, by NBP „utrzymał przy życiu” program skupu aktywów na wypadek, gdyby rynek obligacji wymagał wsparcia – piszą Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku Handlowego, oraz Cezary Chrapek, analityk rynku walutowego i obligacji. Ich zdaniem cykl można przerwać, jeśli gospodarka zaczęłaby spowalniać. Alternatywna droga to zmiana retoryki banku centralnego, po której nastąpiłoby stopniowe ograniczenie programu skupu aktywów, a na końcu również podwyżki stóp.