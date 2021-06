Rościszewski to wiceprezes nadzorujący pion detaliczny, czyli największą część biznesu PKO (mimo to w ostatnim czasie nie uczestniczył w prezentowaniu wyników banku). Przez wiele lat był związany z francuskimi grupami finansowymi, przede wszystkim ubezpieczeniowymi. Do zarządu PKO dołączył w lipcu 2016 r. Jego pozycja w banku jest wiązana ze znajomością z Kaczyńskim – to on miał poznać szefa rządzącej dziś partii z obecnym premierem Mateuszem Morawieckim.