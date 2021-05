Podłoże do inflacyjnego przyspieszenia jest żyzne, wystarczy rzut oka na ceny surowców i to, co już robią one z cenami u producentów (w kwietniu były o 5,3 proc. wyższe niż rok wcześniej). Do tego trzeba dodać mocne odbicie popytu konsumpcyjnego, co próbują, podnosząc ceny, wykorzystać firmy z branż usługowych, otwieranych po dłuższej przerwie. Rynek uwzględnia też możliwe przetasowania w Radzie Polityki Pieniężnej, szybsze, niż wynikałoby to z upływu kadencji jej członków (większości kończy się na początku przyszłego roku), co może zachwiać układem sił między zwolennikami a przeciwnikami podwyżki stóp. Rafał Sura, należący do zwolenników niskich stóp, kandyduje do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli zostanie tam powołany, to nową osobę do RPP wybierze Senat, zdominowany przez opozycję.