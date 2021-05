Po co im to? Jak dotąd było to najlepsze narzędzie do budowania wiarygodności banków centralnych, a ta jest kluczowa dla skuteczności ich działań. Jeśli bank jest wiarygodny w tym, co robi i mówi, to czasem nie musi dokonywać żadnych zmian stóp, by inflacja oscylowała wokół ustalonego przez niego celu. Jednak teraz wygląda na to, że ultrałagodna polityka pieniężna w połączeniu z mocnym poluzowaniem fiskalnym będzie miała skutek uboczny w postaci przyspieszenia wzrostu cen. I banki centralne prędzej czy później staną przed dylematem: odpuścić wzrost inflacji, utrzymując łagodny kurs, czy w końcu zacząć normalizować politykę monetarną. Odpuszczenie inflacji to ryzyko utraty wiarygodności ze wszystkimi skutkami dla skuteczności polityki pieniężnej w przyszłości. Normalizacja to odejście od skupu rządowych obligacji, a w przyszłości również podwyżki stóp. Co oznacza, że prędzej czy później nastąpi koniec pandemicznego układu. Rządy nie będą mogły już zadłużać się w nieskończoność, bo rynek może zacząć wystawiać za to rachunek w postaci wyższych rentowności papierów. Co oznacza wzrost kosztów obsługi długu. Dlatego na zupełne zrywanie z regułami fiskalnymi jest jeszcze za wcześniej. Choć zapewne nie będą to już tylko bezduszne matematyczne wzory z czasów przedpandemicznych.