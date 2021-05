Korzyści z dalszego utrzymywania luźnej polityki monetarnej NBP są więc coraz bardziej wątpliwe, a koszty, głównie w postacie rosnącej inflacji, coraz bardziej widoczne. Gdy odnosimy się do kosztów i korzyści z inflacji, to nie możemy zapominać o tym, że ma ona charakter podatku regresywnego i bardziej uderza w ubogich. I znowu kontekst ma tu znaczenie, bo dzieje się to w sytuacji, gdy podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce istotnie progresywny przecież nie jest. Nie można też zapominać, że dalsze utrzymywanie bardzo luźnej polityki pieniężnej w sytuacji wysokiej inflacji będzie dalej wzmacniało wzrost cen nieruchomości, a przez to zmniejszało ich dostępność dla gorzej zarabiających. Powyższe absolutnie nie oznacza negowania przeze mnie zasadności skupu przez NBP obligacji, zwłaszcza w zeszłym roku, co wydatnie przyczyniło się do ograniczenia skali recesji w Polsce. Gdy jednak społeczeństwo i gospodarka ostrożnie wracają do normalności, to również polityka pieniężna z powrotu do normalności wykluczona być nie powinna, choć oczywiście będzie to raczej tzw. nowa normalność, co w obszarze polityki pieniężnej może oznaczać jeszcze długotrwałą i pożądaną gotowość NBP do aktywności na rynku obligacji.