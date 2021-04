Banki centralne, nie tylko nasz NBP, dostrzegają więc ryzyko spadku roli pieniądza państwowego w bieżących płatnościach. To, co różni nasz bank od reszty świata, to dość oryginalna metoda, jaką przyjął, by to ryzyko zniwelować. Gdy inni coraz mocniej akcentują potrzebę wprowadzenia tzw. cyfrowej waluty banku centralnego (Central Bank Digital Currency – CBDC), NBP ogłasza początek prac nad narodową strategią bezpieczeństwa gotówki. A projekty CBDC traktuje cały czas w kategoriach egzotycznego eksperymentu. Trochę to przypomina próbę uatrakcyjnienia maszyny parowej przez pomalowanie jej na jaskrawy kolor w czasach, gdy coraz większą popularność zdobywa silnik Diesla.