Wcześniej, w sierpniu i wrześniu, apelował on do 13 największych ubezpieczycieli liczących się w tym segmencie o zmianę praktyk. Tak się jednak nie stało. – Tylko niektórzy zobowiązali się do niestosowania takiej praktyki oraz do zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia. W związku z powstaniem sporu co do legalności praktyki, polegającej na stosowaniu różnych kryteriów szacowania rozmiaru szkody częściowej i całkowitej w pojeździe, uważamy, że powinna być ona poddana ocenie sądu powszechnego. To pierwszy pozew w takiej sprawie i będą kolejne – wskazuje dr hab. Mariusz Golecki, rzecznik finansowy, w komunikacie prasowym przekazanym mediom.