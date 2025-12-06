Wskaźnik POLSTR jest od niedawna dla banków udzielających kredytów oraz dla konsumentów alternatywą wobec wskaźnika WIBOR. Naturalnym następcą indeksu WIBOR 3M jest POLSTR 1M. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Wyjaśniliśmy już, że co do zasady nie można powiedzieć, że indeksacja kredytu mieszkaniowego z wykorzystaniem POLSTR oznacza niższy koszt (i niższe raty) niż z wykorzystaniem WIBOR. Wartość obu wskaźników – a w konsekwencji kosztu obsługi kredytu – zależy bowiem od fazy cyklu koniunkturalnego i decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej kierunku zmiany stóp procentowych (w górę, w dół lub bez zmian).

Czy dziś bardziej opłaca się kredyt z WIBOR czy POLSTR?

Niemniej można wykonać symulację odzwierciedlającą obecny stan rzeczy, a konkretnie na koniec listopada 2025 r. Nasza symulacja nie będzie więc uwzględniać decyzji Rady Polityki Pieniężnej z początku grudnia, która jednak nie miałaby wpływu na konkluzję.

Założenia, które do symulacji przyjął Zespół Badań i Analiz Związku Banku Polskich są następujące: kredyt na 450 tys. zł, okres kredytowania to 20 lat (tj. 240 miesiące), a spłata następować będzie w 240 równych ratach.

Wedle stanu na koniec listopada (21.11) WIBOR 3M kwotowany był na poziomie 4,23 proc., a POLSTR 1M na poziomie 4,16 proc. Oznacza to, że rata kredytu opartego o POLSTR 1M byłaby o 17,62 zł niższa (-0,54 proc.) od raty kredytu bazującego na WIBOR 3M.

W horyzoncie życia kredytu, przy założeniu utrzymania wskaźników referencyjnych na obecnym poziomie (założenie teoretyczne), kredyt bazujący na POLSTR 1M byłby o 1,25 proc. tańszy od kredytu opartego o WIBOR 3M.

Oszczędność rzędu 4,2 tys. zł

Skumulowane raty odsetkowe kredytu opartego o POLSTR 1M wyniosłyby zatem 333.914,32 zł wobec 338.144,01 zł w przypadku kredytu bazującego na WIBOR 3M. Oznacza to różnicę rzędu 4.229,69 zł.

Jest to jednak symulacja oparta na teoretycznym wyliczeniu, że oba wskaźniki referencyjne przez 240 miesięcy (okres spłaty kredytu) pozostałyby bez zmian. Należy też pamiętać, że mogą zdarzyć się miesiące w trakcie okresu spłaty kredytu, w których rata kredytu opartego o WIBOR 3M byłaby niższa niż w przypadku kredytu opartego o POLSTR 1M.

POLSTR niższy niż w WIBOR w 2023 i 2024

Niemniej w ostatnich latach POLSTR 1M średniorocznie zawsze kwotowany był poniżej poziomów WIBOR 3M. Z wyliczeń Zespół Badań i Analiz przy Związku Banku Polskich wynika bowiem, że:

Średnio w 2025 r. WIBOR 3M wynosi 5,14 proc., a POLSTR 1M 5,02

Średnio w 2024 r. WIBOR 3M wynosił 5,86 proc., a POLSTR 1M 5,53

Średnio w 2023 r. WIBOR 3M wynosił 6,50 proc., a POLSTR 1M 6,28

Średnio w 2022 r. WIBOR 3M wynosił 6,19 proc., a POLSTR 1M 4,98

Wraz z obniżkami stóp procentowych – które nastąpiły od maja do grudnia już sześciokrotnie – spread między oboma wskaźnikami powinien się zmniejszać, a przy niższych stopach WIBOR 3M może się ukształtować na niższych poziomach niż POLSTR 1M.