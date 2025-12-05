Świąteczny Portfel Polaków 2025: więcej planów wydatkowych, realnie tańsze Boże Narodzenie

Święta Bożego Narodzenia 2025 mogą okazać się łagodniejsze dla domowych budżetów – mimo że Polacy planują wydać na nie więcej niż w roku poprzednim. Z raportu Związku Banków Polskich „Świąteczny Portfel Polaków 2025” wynika, że przeciętne wydatki na Święta wzrosną o 13 proc., ale szacunkowy koszt koszyka dla czteroosobowej rodziny będzie o blisko 150 zł niższy niż w 2024 r. (3 655,30 zł).

Świąteczne wydatki Polaków 2025: inflacja spada, ale plany zakupowe rosną

Z danych GUS wynika, że inflacja w październiku osiągnęła poziom 2,8 proc. r/r, a wstępne szacunki za listopad wskazują na spadek do 2,4 proc. Niższa dynamika cen sprawia, że choć wydatki rosną, Polacy mogą spokojniej planować świąteczne zakupy i przygotowania.

Według raportu ZBP we współpracy z firmą badawczą Minds&Roses, średnia deklarowana kwota wydana na osobę wyniesie 1 787 zł, o ponad 200 zł więcej niż w 2024 r. Najwięcej przeznaczymy na prezenty (677 zł) i zakupy spożywcze oraz organizację Świąt (671 zł). Na podróże i dojazdy planujemy wydać średnio 439 zł.

– „Sytuacja finansowa gospodarstw domowych jest stabilniejsza niż przed rokiem, choć część Polaków nadal kontroluje wydatki” – komentuje dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR ZBP.

Finansowanie świąt 2025: Polacy wolą bieżące dochody i oszczędności, kredyty spadają

Raport pokazuje, że 82 proc. badanych planuje pokryć świąteczne wydatki z bieżących dochodów, 30 proc. skorzysta z oszczędności, a tylko 4 proc. planuje kredyt konsumencki. Zwiększa się natomiast zainteresowanie pożyczkami bankowymi w okresie przedświątecznym – 55 proc. ankietowanych wskazuje na możliwość skorzystania z kredytu, choć coraz mniej osób finansuje nim prezenty (10 proc. w 2025 r. wobec 19 proc. w 2024 r.).

Świąteczny koszyk 2025: realne obniżki kosztów dla czteroosobowej rodziny, ale niektóre produkty drożeją

Analiza ZBP obejmowała typowe wydatki: żywność, choinki, ozdoby, catering oraz podróże. Szacunkowy koszt dla czteroosobowej rodziny wyniesie 3 655,30 zł – o prawie 150 zł mniej niż rok temu. Na obniżkę wpływ mają m.in.:

tańsze paliwo: benzyna PB95 średnio 5,81 zł/l, olej napędowy 5,92 zł/l;

niższe koszty usług i przygotowań: fryzjerzy, odzież – średnio 1 147 zł, o 148 zł mniej niż w 2024 r.;

żywność: karp 2 kg kosztuje 117 zł, o ponad 20 zł taniej niż przed rokiem.

Jednocześnie drożeją niektóre produkty: mięso, wędliny, sery, słodycze (np. czekolada mleczna 100 g: 7,50 zł vs 5 zł w 2024 r.) oraz część dekoracji świątecznych.

Choinka 2025: ile zapłacimy za naturalne i sztuczne drzewko?

Choinka to jeden z najważniejszych symboli Świąt, a jej zakup wciąż stanowi stały element świątecznego budżetu. W 2025 roku ceny żywych drzewek wzrosły przede wszystkim w przypadku większych okazów. Jodła kaukaska o wysokości 200–225 cm kosztuje teraz 200 zł, a wariant 225–250 cm – aż 250 zł. Nieco taniej można kupić mniejsze jodły, np. drzewko 125–150 cm kosztuje 130 zł. Podrożał też świerk pospolity – za drzewko 200–225 cm zapłacimy 169 zł. (dane z raportu ZBP).

Również sztuczne choinki odnotowały wzrost cen. Popularna jodła o wysokości 180 cm kosztuje dziś 243 zł, a największe drzewka, jak sztuczny świerk 220 cm czy jodła 250 cm, sięgają 474 zł i 393 zł. Wybór między naturalnym a sztucznym drzewkiem w tym roku będzie więc nie tylko kwestią estetyki, ale także portfela.

Świąteczne ryby 2025: które gatunki drożeją, a które tanieją?

Na wigilijnym stole ryby to absolutny must-have, a wśród nich królują karp, pstrąg, śledź czy łosoś. Jak wynika z raportu „Świąteczny Portfel Polaków 2025” przygotowanego przez Związek Banków Polskich, w tym roku widać wyraźne zróżnicowanie cen poszczególnych gatunków.

Filet śledziowy podrożał do 46 zł/kg (z 41 zł/kg w 2024 r.), a płaty karpia ze skórką kosztują teraz 93 zł/kg, czyli o 7 zł więcej niż rok temu. Wyraźnie droższy jest także pstrąg patroszony – jego cena wzrosła z 42,50 zł do 54 zł/kg.

Wyjątek stanowi łosoś norweski – za kilogram zapłacimy 107 zł, czyli aż o 17 zł mniej niż w 2024 roku. Dzięki temu świąteczne menu może być nieco lżejsze dla portfela w przypadku miłośników łososia.

/> />

Święta 2025: tańsze paliwo i popularne wyjazdy Polaków – góry, morze i zagranica

Dzięki spadkowi cen paliwa podróże do bliskich będą mniej obciążające finansowo. Średni koszt pełnego baku to 348 zł wobec 394 zł w ubiegłym roku. Coraz więcej Polaków decyduje się też spędzić Święta poza domem:

zimowe wyjazdy w góry (Zakopane, Wisła) – od 253 zł/os. za dobę;

wypoczynek nad morzem (Gdańsk, Kołobrzeg) – od 407 zł/os. za dobę;

wyjazdy zagraniczne (Egipt, Turcja, Kenia, Teneryfa) – popularne wśród szukających słońca zimą.

Bezpieczeństwo online przed Świętami 2025: jak chronić dane i finanse podczas zakupów

Okres przedświąteczny to nie tylko czas radości i prezentów, ale też zwiększonego ryzyka oszustw internetowych. Autorzy raportu ZBP „Świąteczny Portfel Polaków 2025” przygotowali praktyczny poradnik, który pomaga chronić dane osobowe i finanse podczas świątecznych przygotowań. Kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, które warto stosować:

Aktualizuj program antywirusowy – zanim wpadniesz w wir przygotowań, zadbaj o ochronę swojego komputera i smartfona.

Ustawiaj silne hasła – niech będą trudniejsze niż postanowienia noworoczne!

Zawsze się wylogowuj – nawet gdy śpieszysz do świątecznego stołu.

Uważaj na podejrzane strony i promocje – nie każda oferta online to prawdziwy prezent.

Sprawdzaj wiadomości i linki – szczególnie te „prezentowe” przesyłane e-mailem lub SMS-em.

Twórz kopie zapasowe – chroń swoje wspomnienia i ważne dokumenty.

Bądź czujny wobec fake newsów – zwracaj uwagę m.in. na komunikaty od swojego banku dotyczące bezpieczeństwa.

Przestrzeganie tych prostych zasad pozwoli bezpiecznie korzystać z zakupów online i cieszyć się spokojnymi Świętami.

Źródło: Związek Banków Polskich, raport „Świąteczny Portfel Polaków 2025”, dane GUS