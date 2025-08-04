II kwartał przyniósł najwyższą od lat skłonność banków do łagodzenia kryteriów dostępności kredytów konsumpcyjnych. Tak wynika z opublikowanego w poniedziałek cyklicznego badania Narodowego Banku Polskiego. Bieżący kwartał powinien charakteryzować się dalszym łagodzeniem kryteriów w pożyczkach konsumpcyjnych – wskazują wyniki ankiety wśród osób odpowiedzialnych za politykę kredytową w bankach.

Banki coraz bardziej otwarte na kredyty konsumpcyjne

Na czym polega zwiększanie dostępności kredytów? Bankowcy najchętniej decydują się na zmniejszenie marży. Z badania wynika że na taki ruch w drugim kwartale zdecydowała się jedna trzecia banków. 13 proc. złagodziło politykę poprzez zwiększenie maksymalnej dostępnej kwoty kredytu. Podawane w wynikach badania wartości uwzględniają udziały rynkowe biorących udział w ankiecie instytucji. NBP obejmuje nią niemal cały rynek.

"W opinii banków do złagodzenia polityki i kredytowej przyczyniły się głównie: wzrost presji konkurencyjnej (przede wszystkim ze strony innych banków) oraz obniżenie stopy referencyjnej NBP" – podsumowuje wyniki ankiety w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych bank centralny.

O presji konkurencyjnej jako o przyczynie łagodzenia polityki kredytowej w kredytach konsumpcyjnych mówiło w II kwartale 56 proc. ankietowanych banków. Na decyzje NBP w zakresie polityki pieniężnej zwracało uwagę 22 proc. ankietowanych instytucji.

Z czego brało się zwiększenie zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi? Według banków to efekt poprawy sytuacji ekonomicznej konsumentów, ale także obniżki stóp procentowych oraz "uruchomienie wakacyjnej oferty promocyjnej".

Kredyty mieszkaniowe: konkurencja napędza zmiany w ofercie

Również w kredytach hipotecznych konkurencja pomiędzy bankami rozgrywa się głównie na poziomie marży – można wnioskować z ankiety NBP. Marża kredytowa to jedyny czynnik, który zauważalny sposób w ostatnich kwartałach wpływał na łagodzenie warunków uzyskania kredytu mieszkaniowego. W II kwartale o zmniejszeniu marży mówiło 42 proc. ankietowanych banków. Był to jednocześnie drugi z rzędu kwartał, w którym per saldo warunki udzielania kredytów mieszkaniowych uległy rozluźnieniu.

W trwającym kwartale również powinno mieć miejsce zwiększenie dostępności hipotek, jednak skłonność banków do tego typu ruchów może być mniejsza niż w poprzednich trzech miesiącach. I w przypadku hipotek "zmiana presji konkurencyjnej" jest najważniejszym motorem do modyfikowania oferty. W II kwartale presję konkurencyjną wskazało 42 proc. ankietowanych instytucji. "Do innych, nieobjętych ankietą przyczyn zmian polityki kredytowej, banki zaliczyły między innymi rozszerzenie oferty dla zamożnych klientów" – napisano w podsumowaniu badania.

Banki odczuły w II kwartale wzrost popytu na hipoteki. Powody: poprawa oferty dokonana we wcześniejszych okresach, prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym, ale też obniżki stóp procentowych.