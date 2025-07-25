"W sierpniu dostosowujemy warunki oprocentowania obligacji oszczędnościowych do bieżących warunków rynkowych, przy zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego. Zachowaliśmy jednocześnie atrakcyjne marże w kolejnych okresach odsetkowych dla wszystkich oferowanych obligacji o oprocentowaniu zmiennym" - skomentował wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji skarbowych na sierpień 2025

W sierpniu oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych stałoprocentowych pozostaje bez zmian i wyniesie 3,00%, podano w informacji.

Nowe oprocentowanie 1-rocznych obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 5,00% (w lipcu: 5,25%), a 2-letnich 5,15% (w lipcu: 5,40%) w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Obligacje 3-letnie będą oprocentowane w wysokości 5,40% (w lipcu: 5,65%).

Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 5,75% 4-letnie oraz 6,00% 10-letnie (w lipcu odpowiednio: 6,00% i 6,25%).

Obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 800+" oprocentowane będą 5,95% 6-letnie i 6,25% 12-letnie, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym (w lipcu odpowiednio: 6,20% i 6,50%).

Od kiedy można kupować obligacje sierpniowe?

Od 28 lipca można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

"Gdy zbliża się termin wykupu naszych obligacji, warto zastanowić się nad przedłużeniem oszczędzania. Doceniamy lojalność naszych klientów – osoby, które zamienią swoje zapadające obligacje na nowe serie: 1-roczne, 2-, 3-, 4- i 10-letnie zyskują więcej - nowe obligacje kupią po niższej cenie – 99,90 zł za każdą sztukę wartą 100,00 zł. Warto podkreślić, że przez cały okres życia obligacji posiadacze mają elastyczny dostęp do ulokowanych środków. W razie konieczności wystarczy, że złożą dyspozycję przedterminowego wykupu i potrzebna kwota trafi na wskazany przez nich rachunek" - dodał Drop.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i punktach obsługi klientów Biura Maklerskiego PKO BP oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Pekao. Obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.