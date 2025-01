W ramach zwiększania przejrzystości finansów publicznych Ministerstwo Finansów pod kierownictwem Andrzeja Domańskiego miało odwrócić praktykę upowszechnioną przez poprzedników z PiS – przekazywania publicznym podmiotom obligacji skarbowych zamiast gotówki.

Wciąż dużo obligacji zamiast wydatków

Transfer obligacji to „tylko” wzrost zadłużenia; taki ruch nie znajduje odzwierciedlenia w bieżącym rachunku wydatków i deficytu. Krótkoterminowo ministrowi finansów jest to na rękę, ale wprowadza to też trochę zamieszania, jeśli chodzi o ocenę stanu finansów publicznych. W 2024 r. odwrócenie tej praktyki niezbyt się powiodło: transfer obligacji wyniósł ok. 25 mld zł (drugi wynik w historii), z czego ponad 12 mld zł „poszło” w grudniu, w tym 3,7 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji, 1,5 mld zł dla uczelni, 3,5 mld zł na dokapitalizowanie spółki Centralny Port Komunikacyjny, a miliard dla Polskiego Funduszu Rozwoju. ©Ⓟ

Przybyło cyberzagrożeń

W 2024 r. do CERT NASK, zespołu zajmującego się reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa komputerowego na poziomie krajowym, trafiło prawie 600 tys. zgłoszeń (dane nie uwzględniają pięciu ostatnich dni roku). To o ponad 60 proc. więcej niż rok wcześniej. „Incydentów cyberbezpieczeństwa” naliczono ponad 100 tys. Ich liczba była o prawie 30 proc. większa niż rok wcześniej. Statystycznie: z każdych pięciu takich incydentów dwa dotyczyły infrastruktury rynków finansowych, jeden na sześć – handlu, jeden na osiem – mediów. Najczęściej w grę wchodzą oszustwa komputerowe. Niecałe 2 proc. zgłoszeń dotyczyło szkodliwego oprogramowania, na kolejnym miejscu były „podatne usługi”. Najczęściej (ok. 400 przypadków wobec 255 rok wcześniej) zgłaszano to w podmiotach administracji publicznej. ©Ⓟ

Marki zyskują na wartości

Apple to najbardziej wartościowa marka na świecie – wynika z zestawienia Tradingpedia na podstawie danych Brand Finance. Jej wartość przekroczyła w ubiegłym roku 0,5 bln dol., co oznacza wzrost w skali roku przekraczający 70 proc. Jeszcze mocniej urosła wartość marki Microsoftu – o prawie 80 proc., do ponad 190 mld dol. Za to wartość marki Amazona urosła o raptem 3 proc., co sprawiło, że ta firma straciła pierwsze miejsce z poprzedniego roku. Autorzy opracowania podkreślają, że na wyniki zestawienia wpływ miały takie trendy jak upowszechnienie sztucznej inteligencji. Czołówka zestawienia jest zdominowana przez marki amerykańskie. W pierwszej dwudziestce drugie miejsce pod względem popularności mają firmy z Chin. ©Ⓟ