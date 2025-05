Banki poinformowały o transakcji we wtorek 27 maja późnym popołudniem. „VeloBank przejmie od Citi Handlowego bankowość detaliczną, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, karty kredytowe, pożyczki i kredyty detaliczne i oddziały” – podał Handlowy. Z jego informacji wynika, że wartość transakcji może wynieść ok. 530 mln zł, z czego 432 mln zł to „komponent stały”, a do 100 mln zł może wynieść „komponent zmienny” uzależniony od wyników przejmowanego biznesu do czasu zamknięcia transakcji.

Strata na sprzedaży biznesu detalicznego Handlowego, ale i 1,1 mld zł "wartości dla akcjonariuszy"