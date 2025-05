W marcu brakowało do tego jeszcze ok. 3 t. Za to już wtedy przekroczony był inny zapowiadany przez Narodowy Bank Polski i jego prezesa Adama Glapińskiego poziom: złoto miało stanowić 20 proc. aktywów rezerwowych.

Z danych Światowej Rady Złota wynika, że Polska jest na 13. miejscu na świecie pod względem ilości złota posiadanego przez banki centralne. Jeśli zaangażowanie NBP w kruszec będzie jeszcze rosło, to w zasięgu (różnica kilku ton) jest Europejski Bank Centralny. Posiadaczami największych zapasów złota są USA, Chiny, Włochy i Francja. Zasoby dwóch ostatnich krajów są niemal pięć razy większe od naszych.

Jeszcze więcej dzieli nas od czołówki pod względem zasobów złota w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Poziom 13,6 t na milion mieszkańców lokuje nas pomiędzy Kazachstanem a Szwecją, dając nam miejsce pod koniec drugiej dziesiątki. Ponad 8,5 razy więcej złota per capita mają Szwajcarzy, którzy w takim zestawieniu zajmują pierwsze miejsce. ©℗