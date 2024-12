- Żeby zwolnić od podatku operacje zagraniczne, jak oddziały mBanku w Czechach i na Słowacji, chodziłem z tematem z osiem lat. I jakoś nie mogłem nikogo przekonać - mówi Cezary Stypułkowski, obecnie prezes Banku Pekao, wcześniej kolejno szef Banku Handlowego, PZU i mBanku.

Z Cezarym Stypułkowskim rozmawia Łukasz Wilkowicz

Czy jakiś dziennikarz już miał okazję zapytać pana, po co właściwie pan przyszedł do Pekao?

Wiele osób mnie o to pytało.

I jaka jest odpowiedź?

Są dwie okoliczności. Jedna: zawsze uważałem, że Pekao SA jest najlepszą platformą bankową w Polsce. Miał bardzo dobrych klientów detalicznych, tych zamożniejszych z kontami walutowymi. Pokrywał cały kraj placówkami, był rozpoznawalny. Skutkiem tego, że „wciągnął na pokład” trzy banki regionalne, a potem jeszcze „łyknął” najlepszą część BPH, był „zbalansowany”, z mocną stroną i korporacyjną, i detaliczną. Zawsze się tym bankiem interesowałem. W 1990 r. ówczesny prezes Pekao Marian Kanton proponował mi, żebym został jego zastępcą. Nie żyje, nie ma jak sprawdzić. Nawet napisałem dla niego w tamtym czasie koncepcję rozwoju bankowości inwestycyjnej w Pekao.

Potem został pan prezesem Banku Handlowego. Myślałem, że jeśli w grę wchodzi wątek osobisty, to była to raczej kwestia próby stworzenia grupy z Pekao.

W połowie lat 90. już było wiadomo, że banki muszą być większe, że koncept banków regionalnych długoterminowo się nie obroni. Że Polska to zbyt mały kraj, żeby mogły tu operować banki specjalistyczne. Więc byliśmy z Kantonem w poważnym dialogu. Oba banki miały wtedy pewną obecność międzynarodową. Handlowy był w Wiedniu, Londynie, Luksemburgu, we Frankfurcie. Pekao było w Tel Awiwie, Paryżu, Nowym Jorku. Wspólnie byliśmy w Luksemburgu. To była przesłanka, że można stworzyć poważny polski bank, skalowalny, w dodatku z jakąś formą obecności za granicą.

Co to znaczy: skalowalny?

Że w kraju może odgrywać dość istotną rolę, a przy tym może wyjść za granicę. Połączony Handlowy z Pekao to było ok. 20 proc. udziałów rynkowych, w niektórych obszarach trochę więcej. Próbowałem zainteresować tym projektem ówczesnych decydentów. Prezentację mam do dzisiaj i zabrałem ją na spotkanie rady nadzorczej, która teraz mnie przesłuchiwała. Ale wtedy się z tym poglądem nie przebiłem.

Do gazet jak najbardziej.

Gazety o tym pisały. Dla uzasadnienia używałem takich zwrotów typu: „wolę benewolencję ministra skarbu państwa, niż być brygadzistą w obcej firmie”. Nawet w tytule jakiegoś wywiadu ten brygadzista się znalazł.

I teraz przyszła propozycja czy też okazało się, że będzie wolne stanowisko i się pan zainteresował?

Nie było tajemnicą, że ja już z mBanku „schodziłem”. To i tak by się dokonało w 2025 r. Co mogę powiedzieć? Uważam, że jestem intelektualnie pobudzony i energetycznie sprawny, więc się nadaję. A też wielokrotnie mówiłem, że jest jakaś granica obecności prezesa w jakiejkolwiek instytucji. 10 lat to czas, że można coś zrobić.

Dobra platforma, to znaczy, że bank ma dużo oddziałów?

To taki bank, który ma dobry bilans, ma odpowiednią obecność, rozpoznawalność, określony rys klienteli i kompetentnych pracowników.

Co do rozpoznawalności: w reklamach trzeba zawsze dodawać: „ten z żubrem”.

To jest pewna słabość. Za to mamy historię. Mam tu sprawozdanie banku z 1934 r. A PKO BP do 1987 r. właściwie nie było. To była część NBP. Niedawno byłem na spotkaniu z inwestorami, którym tłumaczyłem potencjalną transakcję przejęcia Alior Banku. Jak byłem pytany, po co to robimy, przyszła mi do głowy sentencja: „to shine Pekao great again for centennial”. W końcu jesteśmy w takim okresie post-MAGA („make America great again” to slogan Donalda Trumpa – red.). W 2029 r. będzie setna rocznica powstania banku.

Dobrze dla was, że to drugie, czy raczej pierwsze PKO woli się teraz nazywać Bank Polski.

Być może z czasem porzucą tę pierwszą część nazwy.

I co będzie na stulecie? Pekao SA wyprzedzi PKO BP i będzie największym bankiem w Polsce?

Nie mogę tego deklarować. To nie są takie proste rzeczy.

Bank wyjdzie za granicę?

Nie sądzę. Przy tej skali działania i przy istnieniu w Polsce podatku bankowego wychodzenie za granicę nie ma sensu.

Dlaczego? W innych krajach też jest podatek bankowy.

Ten 44-punktowy (mowa o punktach bazowych, czyli 0,44 proc. – red.) narzut na aktywa jest po prostu druzgocący z punktu widzenia konkurencyjności, zwłaszcza przy niskich stopach procentowych. mBank ma oddziały w Czechach i na Słowacji. Było nam bardzo trudno konkurować z czeskimi czy ze słowackimi bankami. Skala obciążenia była nieporównywalnie większa niż tam, a pamiętajmy, że w Polsce trzeba płacić i od aktywów zagranicznych.

Ministerstwo Finansów mówi, że coś będzie zmieniać w tym podatku.

Żeby zwolnić od podatku operacje zagraniczne, jak oddziały mBanku w Czechach i na Słowacji, chodziłem z tematem z osiem lat. I jakoś nie mogłem nikogo przekonać.

Teraz byłoby łatwiej. Reprezentuje pan bank de facto państwowy.

Tylko tyle, że do takiej ekspansji trzeba mieć model. My, moim zdaniem, nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby umieć zarządzać operacją za granicą.

Mówi pan o Pekao czy o bankowości polskiej w ogóle?

Ogólnie. Wyjątkiem jest mBank, który ma pewien unikalny model zarządczy. I miał tę przewagę, że dysponował rozwiązaniami mobilnymi, gdy one jeszcze nie były powszechnie obecne.

Popatrzmy szerzej: czy polska bankowość jest nowoczesna, w sensie rozwiązań technologicznych? Przez wiele lat mówiło się, że nasze banki są pod tym względem super. Czy tak jest w rzeczywistości?

Tak, uważam, że to, co dajemy klientowi detalicznemu, zwłaszcza w zakresie transakcyjności, to absolutnie światowy standard. Tylko że nie udało nam się przebić z tym za granicę. Jest zachwyt, ale niska skłonność do tego, żeby to zreplikować.

Dlaczego tak jest?

Rynki ciągle są pozamykane. Dużym problemem jest fragmentaryzacja. Na przykład wpinanie się w systemy płatnicze poszczególnych krajów: nie ma paneuropejskiego systemu, każdy kraj ma swoją izbę rozliczeniową. To powoduje, że ta skalowalność jest utrudniona, staje się kłopotliwa i droższa. W mBanku ostatecznie główny właściciel nie był tym zainteresowany.

Jak wejdzie cyfrowe euro, będzie łatwiej?

Nie, to daleka droga. A przede wszystkim trzeba być w strefie euro.

To prawda, ale można mieć jeden oddział w strefie euro i wtedy już otwarta droga.

Na tej zasadzie w mBanku braliśmy pod uwagę dalszą ekspansję. Mieliśmy operację na Słowacji. Ona była przetestowana, „wygrzana”.

Wróćmy do nowoczesności naszych banków. Wyznaczyliśmy standard. Ale to było 30 lat temu, kiedy ruszył system pozwalający na rozliczenie przelewu w jeden dzień.

To nie tak. Są trzy elementy, które się składają na to, że ta polska bankowość – podkreślam: detaliczna – jest stosunkowo zaawansowana. Jeden to faktycznie dość sprawne zbudowanie infrastruktury rozliczeniowej. Druga rzecz: sektor bankowy umie współpracować mimo, że jest też duża konkurencja.

„Jedna banda”.

Powtórzę: mamy jeden z bardziej konkurencyjnych rynków w Europie.

Najdroższe kredyty, najtańsze depozyty.

Trzeba patrzeć w kategoriach realnego kosztu, a nie nominalnego. Marża odsetkowa w Polsce długo była niska, rzędu 2 pkt proc. Teraz jesteśmy na poziomie 4 pkt, bo jesteśmy zalani pieniędzmi. Powiem złośliwie: jako sektor cały czas wypłacamy pieniądze frankowiczom, którzy lokują je na depozytach.

Jest zaufanie do sektora bankowego.

Pan próbuje żartować, a moim zdaniem tak właśnie jest. Wracając do wątku współpracy: prócz Krajowej Izby Rozliczeniowej stworzyliśmy Biuro Informacji Kredytowej, później Blika, czyli Polski Standard Płatności. Te elementy infrastruktury są na unikalnie dobrym poziomie. I one powstawały z inicjatywy banków, a nie, jak w niektórych krajach, z inicjatywy banków centralnych.

Przy tym nie było to chyba specjalnie kosztowne.

Jak opowiadam ludziom na świecie, że na infrastrukturę Blika wydaliśmy kilkadziesiąt milionów euro, to nikt mi nie wierzy. Na świecie projektów poniżej 200 mln euro w ogóle się nie zaczyna.

A co się tak realnie zmieniło w naszej bankowości w ciągu ostatnich powiedzmy pięciu lat, żeby nie iść za daleko?

Przede wszystkim to, że Blik zawojował rynek płatności. On właściwie zniszczył „kartowców”. Karty w Polsce funkcjonują i będą funkcjonować, ale w sytuacji, kiedy jest Blik, przestrzeń do rozwoju skurczyła się. To jest fenomen światowy: powstanie jakiejś infrastruktury wypycha dwóch globalnych graczy. E-commerce praktycznie jest zawojowany przez Blik. Wypłata w bankomacie Blikiem jest łatwiejsza i bezpieczniejsza niż kartą.

Czy coś zmieniło się na minus?

Słabości są takie, że bankowość stanęła. Kredyty stopniały w relacji do dochodu narodowego a bilanse wypełniły się papierem rządowym. Zobowiązania umowne klientów zostały rozmyte przez „prawniczy skok na banki’, który w wymiarze realnym skurczył ich kapitały. Na to nałożyła się swoista centralizacja dystrybucji środków kanałami rządowymi…

To ma wpływ na banki?

Prosta rzecz: W trakcie pandemii wypuściliśmy 200 mld zł pieniądza, który osadził się na rachunkach bankowych. Firmy mają mniejsze zapotrzebowanie na kredyt. To samo dotyczy ludzi. Jeszcze w trakcie pandemii zrobiłem takie „field study” w Mrągowie. Poprosiłem kolegę, żeby zaprosił swoich znajomych przedsiębiorców, od grabarza do fryzjera. Całe życie będę pamiętał, jak fryzjer powiedział takie zdanie: „Panie, ja tyle pieniędzy w życiu na rachunku nie miałem”.

Żebym był dobrze zrozumiany: to trzeba było zrobić, na całym świecie to robiono i my zrobiliśmy to dobrze. W Ameryce rozdano 2 bln dol. To, co u nas PFR zrobił z bankami, było fenomenalne. Ta infrastruktura była zdolna, żeby w dwa tygodnie rozprowadzić środki i mieć nad nimi jakąś kontrolę, a nie rozdawać czeki jak w Ameryce. Ale skutek jest taki, że banki znalazły się w konkurencji z bardzo tanimi pieniędzmi. To wypchnęło pieniądz kredytowy. Na to się nałożyły czynniki związane z niehonorowaniem zobowiązań, które dla bankowości są zabójcze. Czy to w postaci frankowiczów, czy to w postaci wakacji kredytowych. Jak ja mówię: polska szkoła bankowa: pożyczyć, nie oddać, zredukować. Używam tego już trzydzieści parę lat i niestety ten zaśpiew jest aktualny.

Ale banki przez cały czas działają, jak pan mówi, wyznaczają światowe standardy. A co będzie za pięć lat? Jak będzie wyglądała nasza bankowość? Co będzie jej motorem?

Nie będę odkrywczy. Potencjał wynikający z jednej strony z baz danych, którymi banki dysponują, i ze skali informacji, które w nich są, a z drugiej strony możliwości w zakresie wykorzystywania algorytmów – to prawdopodobnie przeniesie nas na zupełnie inny poziom zarówno po stronie zdolności obsługi klienta, jak i po stronie kosztowej. Ta rewolucja będzie głęboka. I za 5 lat będzie już bardzo widoczna.

I jak to będzie wtedy wyglądało? Bank będzie wiedział wcześniej niż ja, że chcę wziąć pożyczkę?

Będziemy mieli modele, które będą w stanie antycypować zachowania klienta.

Dostanę SMS-a z banku „nie wychodź, bo dziś grozi ci, że wpadniesz pod tramwaj”?

Naczytał się pan Bułhakowa? Berlioza pewnie byśmy nie uprzedzili... Ale jako „next big thing” w bankowości widziałbym np. PFM.

Personal finance management, czyli zarządzanie finansami osobistymi.

Nie chcę wbijać nadmiernie w dumę mojej poprzedniej firmy, ale mBank ma już pewne narzędzia tego typu. One są jeszcze dość słabe, ale na pewno się rozwiną.

Tak pan chwali mBank. Gdyby był do kupienia, to Pekao pod pana kierownictwem…

Tego tematu nie ma na agendzie, choć, jak pan pamięta, w 2019 roku rozmowy się toczyły. Spędziłem tam trochę swojego życia zawodowego i wiem, że to dobry bank.

Co nam daje to, że większość sektora jest w rękach polskiego kapitału? Udomawianie banków czy repolonizację argumentowano tak, że to nas uodparnia na zmiany polityki właściciela. Ale udział kredytów do PKB zmalał w ostatnich latach. Więcej polskiego kapitału w bankach temu nie zapobiegło.

Mamy bardzo turbulentny czas. Jak mówimy o ostatnich pięciu latach, to najpierw cały świat wygrzebywał się jeszcze z kłopotów „post 2008” i kryzysu dugu europejskiego południa. Te dwa zdarzenia nas nie dotyczyły, ale mieliśmy już tę traumę frankową, która siłą rzeczy zmienia dynamikę zachowań w bankach. Potem pandemia, zalanie sektora pieniędzmi z konsekwencjami takimi jak inflacja. Jeśli się wyemitowało te 200 mld i to weszło do gospodarki bez towaru, to inflacja musi część tego nawisu zjeść. Tak brutalnie trzeba to nazwać.

Firmy mają gotówkę, nie inwestują. Częściowo dlatego, że jest dużo niepewności. Parę dni temu rozmawiałem z poważnym polskim przedsiębiorcą, ze sprzedażą rzędu miliarda złotych, która w 80 proc. idzie za granicę. Sztandarowa firma. Opowiadał mi o kłopotach, które wynikają z tego, że popyt na Zachodzie siadł. Że doszło do koncentracji pewnych funkcji dystrybucyjnych. Mówił tak: „Jak się skażę na jednego nabywcę na 40 proc. produkcji, to już nie żyję. On mi będzie dyktował cenę. Jaką ja mam zdolność dostosowania kosztowego w sytuacji, gdy mamy rosnące ceny energii, rosnące koszty zatrudnienia? Nie mam na czym zbudować konkurencyjności”.

Do tego dochodzi kolejna rzecz. Znów opowiem o swoim doświadczeniu. W ubiegłym roku miałem cykl spotkań z klientami. Taki postpandemiczny objazd całego kraju. Większość to byli ludzie z firm średniej wielkości. To nie jest obraz statystyczny, ale chyba dobrze oddaje myślenie. I jak ono wygląda? „Jest strefa ekonomiczna? To dobrze”. „Jest dopłata z Unii? To dobrze”. Mnie się nawet zdaje, że niektóre wybory wynikają z takiego sposobu myślenia. Więc jest cały szereg elementów, które powodują, że popytu na pieniądz bankowy nie ma. Ale miejsce dla banków będzie.

Pytałem, jaka jest korzyść z tego, że mamy banki krajowe.

Na pewno w procesie decyzyjnym w instytucji silniej osadzonej na lokalnym rynku jego specyfika jest uwzględniana w większym stopniu. Bank zagraniczny może utrzymywać lokalny bank, jak to mówię, na sztywnym holu albo na luźnym holu i ustalać limity na ryzyko w ramach swojej polityki, ograniczając aktywność lokalnej operacji. Przy okazji: ja nigdy nie uważałem, że banki powinny być państwowe. Natomiast uważam, że trzeba mieć takie konstrukcje, które by zapewniały, że procesy decyzyjne są powiązane z lokalnym rynkiem. To jest siła nie tylko największych, ale i lokalnego banku spółdzielczego.

Czy te nasze banki będą w stanie konkurować na europejskim rynku? Nie muszą podbijać Europy. Chodzi o to, żeby się skutecznie broniły.

Historia potoczyła się tak, że brak nam przede wszystkim dwóch krajowych banków, może nawet jednego, który byłby na tyle silny, że miałby systematyczną zdolność przyciągania kapitału zagranicznego.

Coś jak OTP na Węgrzech?

To odniesienie tylko do pewnego stopnia się broni, bo Węgry nie są dzisiaj „ulubieńcem” rynków. Ale długo ta zdolność tam była. I coś takiego sobie wyobrażałem, proponując lata temu fuzję Handlowego z Pekao. To byłby już na tyle duży bank, że miałby zdolność do przyciągnięcia znaczącego i jakościowego kapitału. Nie chodzi o to, żebyśmy podbijali ten rynek, a o coś innego: na świecie jest masa kapitału. Ten kapitał trzeba oswoić, żeby on do nas przyszedł. Nam się to w Polsce udało w jakimś stopniu przez fakt, że były banki zagraniczne. Na przykład przyciągnęliśmy franki. W ten sposób powstał program mieszkaniowy bez udziału państwa sfinansowany importem kapitału.

Dla wielu osób program oszukańczy.

Ja się z tym nie zgadzam. I jest mi o tyle łatwo, że – jak zawsze podkreślam – mnie przy sprzedaży tych kredytów nie było. Ale w tym przyciąganiu kapitału pomogło wejście do Unii. Wtedy zmieniło się postrzeganie polskiego rynku, lokalnych banków, trwałości stosunków zobowiązaniowych..

Banki zagraniczne mają dużą rolę do odegrania, ale działają w strukturze pewnych limitów. Każdy bank zagraniczny na pewno ma limit na ryzyko kraju. Lokalny bank to zupełnie inny model zachowań. W tym sensie ja jestem zwolennikiem pewnego miksu, w którym jest miejsce dla dużych lokalnych banków i tych mających międzynarodowe ambicje. Nie znam dużego kraju, w którym by tak nie było.

Jaka będzie struktura polskiego sektora bankowego za pięć lat? Dzisiaj mamy już mniej niż 10 banków, które ze sobą realnie konkurują.

Wydaje mi się, że przejdziemy przez procesy konsolidacji, które nie będą inicjowane w Polsce. Zobaczymy, jak pójdzie integracja rynku kapitałowego w Europie. Ważne będzie to, co będzie się działo w wymiarze globalnym. Pytanie, jak Europa się w tych procesach odnajdzie. Już widać, że następuje fragmentaryzacja świata. Jak Amerykanom globalizacja przestała sprzyjać, to ją odwołali. Paradoksalnie, moim zdaniem, dla Europy to jest unikalny moment w historii. Jeśli się nie przebudzimy i nie zrobimy jednolitego rynku z kontynentalną infrastrukturą, to stracimy okazję. ©Ⓟ