Oceny formułowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazują na trafność wcześniejszych decyzji Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki pieniężnej.

W oświadczeniu końcowym z misji MFW z 17 października br. czytamy, że polityka pieniężna prowadzona przez NBP jest odpowiednio restrykcyjna oraz że przy jej udziale spadła inflacja – mówi Artur Soboń, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Jak podkreśla, MFW stwierdził również, że inflacja jest na dobrej drodze do spadku do przedziału odchyleń od celu NBP do końca 2025 r., pod warunkiem utrzymania ostrożnych działań.

