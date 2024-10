We wtorek 1 października rusza nabór wniosków na jedno z trzech świadczeń z programu "Aktywny Rodzic". Program zakłada pomoc finansową dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia - "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Wnioski można składać wyłącznie przez internet. Kto może ubiegać się o nowe świadczenie z ZUS?

Czym jest program "Aktywny Rodzic"?

1 października ruszy nowy program "Aktywny Rodzic", który ma na celu wsparcie rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi do trzeciego roku życia. Opiekunowie będą mogli ubiegać się o jedno z trzech nowych świadczeń, a obsługą wniosków oraz wypłatą środków zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" jest dedykowane pracującym opiekunom. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza do żłobka, rodzice będą mogli skorzystać z świadczenia "aktywnie w żłobku", które zastąpi obecne dofinansowanie żłobkowe oferowane przez ZUS. Trzeci typ wsparcia to świadczenie "aktywnie w domu", które ma na celu zastąpienie rodzinnego kapitału opiekuńczego i obejmuje również pierwsze dziecko.

Trzy świadczenia z programu "Aktywny Rodzic". Dla kogo?

Tak zwane babciowe, czyli świadczenie "aktywni rodzice w pracy", wyniesie 1500 zł miesięcznie przez dwa lata – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Rodzice oraz opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami będą mogli liczyć na wyższe wsparcie w wysokości 1900 zł miesięcznie. Będą mieli również możliwość samodzielnego decydowania, na co przeznaczą przyznane środki finansowe.

Drugie świadczenie – "aktywnie w żłobku" – zastąpi obecne dofinansowanie, które wynosi do 400 zł na pokrycie kosztów pobytu w instytucjach opiekuńczych dla dzieci do lat trzech. Będzie skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 1900 zł miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że świadczenie to nie obejmuje kosztów wyżywienia.

Z kolei trzecie świadczenie, czyli "aktywnie w domu" będzie przyznawane na tych samych zasadach, co obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowością jest to, że rodzice będą mogli otrzymać wsparcie na każde dziecko, w tym na pierwsze i jedyne, w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Kwota świadczenia wyniesie 500 zł miesięcznie przez okres dwóch lat.

Program "Aktywny Rodzic". Jak złożyć wniosek?

Wnioski o nowe świadczenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej od 1 października 2024 roku. Po dokonaniu weryfikacji danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje przeprowadzenie pierwszych wypłat na przełomie listopada i grudnia. ZUS zakłada, że z programu "Aktywny Rodzic" będzie mogło skorzystać ponad 570 tys. dzieci.