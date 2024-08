Dino rozpoczął sesję "mocnym uderzeniem minus 13,5 proc." - piszą autorzy blogi.bossa.pl. Akcje spółki poleciały w dół po publikacji wczorajszych wyników. Dodatkowo eksperci wskazują, że wojna cenowa zbiła marże.

Wczoraj spółka opublikowała wyniki finansowe. Dino Polska osiągnęło zysk netto jednostki dominującej w drugim kwartale 2024 roku w wysokości 347,9 mln zł wobec 362,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Dino w dół

Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, w reakcji na czwartkowe wyniki, kurs Dino w pierwszej godzinie sesji w piątek spadał nawet do 296,80 zł za akcje, czyli o 14,3 proc. To pierwsze notowanie ceny walorów spółki poniżej poziomu 300 zł od października 2022 r.

Na godzinę 10:15 spółka była wyceniana na 313,90 zł, co oznacza minus 9,41 proc.

– Wyniki Dino są gorsze od oczekiwań rynkowych. Trzeba mieć jednak na uwadze, że konsensus powstał na bazie prognoz sprzed wyników grupy Jeronimo Martins. Tymczasem wyniki Biedronki dały już przedsmak tego, jak mogą wyglądać wyniki Dino i już wtedy na cenie akcji Dino trochę się to odbiło – powiedział PAP Biznes Janusz Pięta, analityk BM mBanku.

Dariusz Dadej, analityk Noble Securities w rozmowie z serwisem Stockwatch.pl ocenia wyniki za drugi kwartał negatywnie. – Na wszystkich poziomach kształtują się wyraźnie poniżej naszej prognozy i rynkowego konsensusu. Zwraca uwagę bardzo słaba sprzedaż porównywalna. Pierwszy raz w historii kwartalne LFL plasują się 0,2 p.p. poniżej inflacji cen żywności. W naszej opinii to może stanowić największe negatywne zaskoczenie, choć baza z przed roku jest wymagająca. Marża EBITDA jest 0,7 p.p. poniżej naszych założeń, spada 1,5 p.p. rok do roku. Jest to najniższa marża kwartalna w obserwowanej historii – komentuje Dariusz Dadej, analityk Noble Securities.

Wyniki finansowe Dino

W I półroczu 2024 r. przychody Grupy Dino wyniosły 13 914,3 mln zł i były o 1 821,3 mln zł, czyli o 15,1 proc. wyższe niż w I pół. 2023 r. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 15,5 proc. do 10 734,2 mln zł. W II kwartale 2024 r. przychody Grupy Dino wyniosły 7 243,0 mln zł i były o 694,3 mln zł, czyli o 10,6 proc. wyższe niż w II kw. 2023 r. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 10,1 proc. do 5 602,5 mln zł.

Jak podano w raporcie, marża EBITDA Dino Polska wyniosła 7,19 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 8,73 proc. EBIT wyniósł 421,7 mln zł wobec 482,1 mln zł przed rokiem i był ok. 15 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 498,7 mln zł.

Co wpłynęło na niezadowalające inwestorów wyniki? Jak czytamy w raporcie rocznym to między innymi polityka cenowa sieci Dino, która zakłada ustalenie cen kluczowych produktów na poziomach sklepów dyskontowych, co w obliczu konkurencji cenowej na rynku sprzedaży detalicznej żywności może ograniczać zdolność grupy do poprawy marży brutto na sprzedaży, a przez utrzymującą się deflację cen wielu towarów oferowanych w sklepach Dino, ograniczać wzrost sprzedaży LfL w II półroczu 2024 roku do poziomu średniego jednocyfrowego.