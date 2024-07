Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w czerwcu 8144,83 zł – podał GUS. Była o 11 proc. wyższa niż rok wcześniej. W całym I półroczu wzrost płac rok do roku sięgnął 11,7 proc. W dużej mierze odpowiadała za to podwyżka płacy minimalnej.

Najwyższe wzrosty wynagrodzeń były notowane tam, gdzie przeciętne wynagrodzenie jest najbliżej płacy minimalnej. Dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, w którym w I półroczu było niespełna 6,5 mln etatów. Ich liczba zmniejszyła się w skali roku o 0,4 proc. „Nowe dane wskazują na stopniowe pogarszanie się sytuacji na rynku pracy, który z pewnym opóźnieniem reaguje na słabszą koniunkturę w 2023 i pierwszej połowie 2024 r.” – podsumowali ekonomiści ING Banku Śląskiego. ©Ⓟ

Najmniejsi zatrudniają najwięcej

Sektor przedsiębiorstw obejmuje firmy zatrudniające co najmniej 10 osób, i to nie ze wszystkich branż. W tym tygodniu poznaliśmy też dane o rynku pracy w najmniejszych podmiotach na 31 stycznia 2024 r. – nie pokazują one, jak zatrudnienie zmieniło się np. w stosunku do poprzedniego roku. Z informacji GUS mogliśmy się jednak dowiedzieć, że najwięcej pracujących mamy właśnie w podmiotach, gdzie zatrudnienie nie przekracza pięciu osób. W styczniu pracowały w nich 4 mln osób (warto przy tym pamiętać, że liczba aktywnych działalności gospodarczych osób fizycznych to prawie 3 mln). Najczęściej dotyczy to branży usługowej oraz budownictwa. W podmiotach największych, gdzie zatrudnienie to co najmniej 1 tys. osób, pracowało w styczniu 2,8 mln osób. ©Ⓟ

Obracamy 3 mld banknotów

W II kw. liczba banknotów znajdujących się w obiegu w naszej gospodarce przekroczyła 3 mld – podał Narodowy Bank Polski. Na koniec czerwca w obiegu były banknoty o nominale 200 zł o wartości ponad 180 mld zł (przyrost o 13 proc. w ciągu minionych 12 miesięcy). O 14 proc. więcej niż rok wcześniej było banknotów o nominale 500 zł. Było ich „raptem” 80 mln sztuk, co przekłada się na kwotę 40 mld zł. Liczbowo prawie połowa krążących po gospodarce (lub odłożonych pod materac) banknotów to 100-złotówki. Znaczenie tego nominału w ostatnich latach systematycznie malało. II kw. był pierwszym od dłuższego czasu kwartałem, w którym nastąpił wyraźniejszy (rzędu 2 mld zł) przyrost wartości tych banknotów w obiegu. ©Ⓟ