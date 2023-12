W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny zajmie się sprawą dotyczącą frankowiczów (C-28/22).

Tym razem chodzi o ustalenie daty, od której biegnie termin trzy letniego przedawnienia roszczeń w przypadku relacji banków z klientami. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie poprosił TSUE o wyznaczenie tego momentu. W pytaniu prejudycjalnym wskazano cztery możliwe terminy rozpoczęcia biegu przedawnienia: poinformowanie banku przez kredytobiorcę o roszczeniach względem niego z tytułu zarzutów związanych z abuzywnymi postanowieniami umowy kredytowej, a następnie wniesienie przez kredytobiorcę pozwu do sądu; złożenie przez niego oświadczenia o świadomości skutków związanych z unieważnieniem umowy kredytowej; zweryfikowanie stopnia tej świadomości przez sąd czy też wydanie przez sąd prawomocnego wyroku kończącego spór między bankiem a jego klientem.

Frankowicze liczą na to, że luksemburski trybunał za datę, od której biegnie termin przedawnienia, uzna moment wytoczenia roszczeń przeciwko bankowi. Będzie to oznaczało, że w przypadku przedłużającego się postępowania bank utraci prawo domagania się od swojego klienta zwrotu kapitału. Stanie się tak na skutek upływu trzyletniego terminu. W takiej sytuacji to bankom, a nie tylko frankowiczom, będzie zależało na jak najszybszym rozstrzygnięciu sprawy. Dziś, jak twierdzą przedstawiciele organizacji zrzeszających frankowiczów, wiele banków celowo przedłuża proces uznania umowy za nieważną, wiedząc, że nie wiążą się z tym żadne negatywne konsekwencje. Dotychczas TSUE nie wypowiedział się na temat początku biegu terminu przedawnienia roszczeń wysuwanych przez bank wobec klienta. Niektórzy prawnicy spekulują, że teoretycznie można by za niego uznać nawet sam moment uruchomienia kredytu. Przyjęcie takiego stanowiska przez TSUE wydaje się jednak bardzo mało prawdopodobne.

W przeszłości TSUE już wielokrotnie stawał po stronie kredytobiorców zadłużonych we frankach szwajcarskich. Przypomnijmy najważniejsze wyroki unijnego trybunału: