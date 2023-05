Inflacja będzie spadać bardzo szybko, być może do jednocyfrowej w tym roku - powiedział w poniedziałek w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podkreślił, że "na bliskim horyzoncie czasowym" widoczne są "pozytywne zjawiska gospodarcze." Wskazał na spadek inflacji i wzrost tempa tworzonych miejsc pracy.

Premier pytany był o to, czy oczekuje od NBP, by stopy procentowe zostały obniżone w najbliższym czasie. "Jeśli pan przez najbliższy czas określa na przykład 3 miesiące, to jeszcze bym się tego nie spodziewał. Ale jeżeli przez najbliższy czas określa pan końcówkę tego roku, między wrześniem a grudniem - to myślę, że jest taka szansa" - dodał.

Według Morawieckiego inflacja "spadać będzie bardzo szybko do jednocyfrowej inflacji, być może jeszcze w tym roku".

Prezes Rady Ministrów był pytany w Polsat News również o zadłużenie publiczne Polski w kontekście zapowiedzi podwyższenia świadczenia "500 plus" do 800 zł. Dziennikarz zauważył, że w marcu Komisja Europejska ostrzegała, że ciągu dekady zadłużenie Polski może wymknąć się spod kontroli.

"Czy jeżeli dług publiczny do PKB spada, a nie rośnie, to to znaczy, że on się wymyka spod kontroli? Być może ktoś tam czegoś nie dopatrzył, albo źle policzył, ale jak było 51 (proc. - PAP) teraz 49 (proc. - PAP), a w tym roku spadnie do 47 (proc. PAP) - rekordowo niski w porównaniu do ostatnich lat, to czy to jest wymknięcie się spod kontroli?" - odpowiedział Morawiecki.

W ocenie premiera w 2013 r. dług wymknął się spod kontroli. "I dlatego Platforma (Obywatelska - PAP) musiała zabrać z OFE 155 mld zł, ówczesne 9 proc. PKB, czyli gdyby tego nie zrobili (...) przekroczyliby dług konstytucyjny" - zauważył.

Odniósł się też do pytania o to, czy podniesienie "500 plus" nie spowoduje wzrostu inflacji. W niedzielę lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł.

"Dlatego przeprowadzamy to w bardzo konkretnym momencie czasowym. Nie teraz, kiedy jest to jeszcze cały czas dokuczliwa inflacja, bardzo wysoka, tylko w momencie, kiedy projekcja inflacji, analizy inflacyjne, które docierają do nas, pokazują bardzo mocny spadek inflacji, nawet być może do poziomu jednocyfrowej już w czwartym kwartale tego roku" - powiedział. Wcześniej w poniedziałek Morawiecki mówił, że podwyższone świadczenie będzie wypłacane od stycznia przyszłego roku.(PAP)

szz/ drag/