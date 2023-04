Niewiele dłużej rządziła poprzedniczka Gruzy – Iwona Duda. Najkrótszą karierę na stanowisku szefa PKO BP miał Jan Emeryk Rościszewski – cztery miesiące, po czym został ambasadorem Polski w Paryżu. Wcześniej ponad dekadę instytucją kierował jeden prezes – Zbigniew Jagiełło.

Ale PKO nie jest wśród państwowych banków tym, w którym do zmian na stanowisku prezesa dochodziło w ostatnich latach najczęściej. W Aliorze, Banku Ochrony Środowiska i w Pocztowym prezesi zmieniali się po sześć razy (uwzględniając krótkotrwałe rządy osób delegowanych do zarządu z rad nadzorczych). Oznacza to, że przeciętny czas trwania na stanowisku wynosił około roku.