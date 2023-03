Po przejęciu Credit Suisse przez lokalnego konkurenta – bank UBS – pojawiły się wątpliwości, czy nie wpłynie to na proces emisji obligacji krajowych banków, które mają służyć wypełnieniu wymogów MREL (dotyczących funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych). Chodzi o sprzedaż papierów, jakie można by wykorzystać do pokrycia strat w przypadku pojawienia się poważnych problemów danej instytucji. To tzw. obligacje senior, przypominające dług podporządkowany. Przypadek Credit Suisse był wskazywany dlatego, że straty pokryto poprzez umorzenie obligacji AT1, zaliczanych do kapitałów, bez naruszania praw posiadaczy akcji. Właściciele obligacji CS stracili prawie 17 mld franków szwajcarskich.