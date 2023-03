Dane dotyczące inwestorów określanych jako spekulanci, czyli tej grupy, która osiągnie zysk, jeśli ceny zmienią się w oczekiwanym przez nich kierunku, uważana jest za swojego rodzaju wskaźnik nastrojów. Wskaźnik obrazujący oczekiwania wobec konkretnych aktywów. CFTC publikuje dane w każdy piątek, ale z 10-dniowym opóźnieniem. Liczby podane ostatnio – 24 marca – dotyczą stanu rynku z wtorku 14 marca. Na ich podstawie można zatem stwierdzić, jak inwestorzy zareagowali na problemy amerykańskiego sektora bankowego, których przejawem był upadek Silicon Valley Bank. Przeniesie problemów do Europy i ratunkowa inwestycja szwajcarskiego banku UBS w swojego konkurenta Credit Suisse dopiero miały się wydarzyć.

Pierwszą reakcją spekulantów na rynku kontraktów terminowych było mocne postawienie na wzrost ceny złota. Liczba kontraktów terminowych (netto) na zwyżkę cen złota wzrosła ze 100 do 160 tys. To jedna z najwyższych wartości w tym roku. Powody takiej decyzji wydają się takie same od lat – kiedy pojawiają się istotne problemy na rynkach klasycznych aktywów, w szczególności zaś jeśli dotyczą sektora finansowego, to złoto uważane jest za bezpieczną przystań. Mimo że w ostatnich latach zachowanie cen tego surowca pokazało raczej, że żadną bezpieczną przystanią nie jest. Czy 150 tys. kontraktów na wzrost ceny to znacząca pozycja? Nie. Od wybuchu pandemii w 2020 r. spekulanci nieustannie wierzą, że cena złota wzrośnie. W latach 2020–2022 pozycja netto tej grupy inwestorów na wzrost cen złota utrzymywała się na poziomie 250350 tys. kontraktów. Przez cały ten okres cena złota krążyła między 1700 i 2000 dol. za uncję. Obecnie jest bliska górnej granicy tego przedziału i spekulanci wierzą, że 2 tys. dol. zostanie pokonane.