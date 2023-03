Banki centralne na wyścigi podnoszą stopy procentowe. Dla banków komercyjnych to korzystne, bo coraz więcej zarabiają na odsetkach, a różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytów i depozytów – mówiąc w dużym uproszczeniu – jest dla większości tego typu instytucji głównym źródłem dochodów. Równocześnie właściwie na całym świecie nie ma problemu bezrobocia. To oznacza, że ryzyko niespłacania kredytów jest stosunkowo niewielkie. Dużo mówi się o spowolnieniu, jeśli nie wręcz o recesji, a tymczasem na jakości portfela kredytowego wcale się to nie odbija.

Mamy jednak do czynienia nie tyle z kryzysem kondycji finansowej banków, ile z kryzysem zaufania. Zaczął się on od tego, co zaufanie miało podnieść: od konsekwencji obowiązku rynkowej wyceny aktywów. Pokaźnym składnikiem aktywów instytucji finansowych są obligacje rządowe. Podwyżki stóp i wzrost inflacji sprawiły, że wycena tego typu papierów poszła gwałtownie w dół. I pojawiły się straty. Na razie papierowe, ale teraz – w myśl regulacji, które mają podnieść zaufanie – banki muszą informować nawet o tych niezrealizowanych stratach. A im są one większe, tym mniejsze zaufanie do banków.