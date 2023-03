Dochodowość 10-letnich obligacji rządu USA spadła w poniedziałek o prawie 0,3 pkt proc., do mniej niż 3,5 proc. Podobnie brytyjskie papiery zjechały o 0,35 pkt proc., do 3,3 proc. Rentowność 10-letnich obligacji RFN obniżyła się o prawie 0,3 pkt proc. do 2,2 proc. Spadek rentowności oznacza wzrost cen.

Inwestorzy i analitycy oceniają, że problemy amerykańskich banków zmuszą Rezerwę Federalną do wycofania się z zapowiedzi dużych podwyżek stóp procentowych. Zaostrzenie polityki pieniężnej już doprowadziło do dużej przeceny obligacji, co negatywnie przekłada się na wysokość kapitałów banków, a w niektórych przypadkach może oznaczać konieczność zrealizowania dużej straty. Najbliższe posiedzenie Fedu jest zaplanowane na przyszły tydzień. W tym tygodniu decyzję o stopach procentowych podejmuje Europejski Bank Centralny.