Inflacja konsumencka CPI, po obniżeniu się w styczniu do 17,2% r/r, wzrośnie do 18,6% r/r w lutym, a w ujęciu miesięcznym tempo wzrostu spowolni odpowiednio do 0,9% z 2,4%, prognozuje Bank Citi Handlowy. Według banku pierwsze obniżki stóp procentowych mogą nastąpić na początku 2024 r.