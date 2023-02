Wynik budżetu znacznie lepszy od planu to efekt kilku czynników. Z jednej strony niższej dotacji, jaką trzeba było wpłacić do ZUS. Jak wynika z informacji DGP, zamiast 44,7 mld zł wyniosła ona 38,6 mld zł. Wynikło to z lepszych od oczekiwań wpływów ze składek, a to z kolei skutek wzrostu płac goniących inflację oraz dobrej sytuacji na rynku pracy.