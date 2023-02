Co na to wpłynęło? Po pierwsze – mniejsza dotacja z publicznej kasy na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Jak wynika z naszych informacji, mogła być ona niższa nawet o 5 mld zł od planowanej. To efekt lepszej ściągalności składki, jaką przedsiębiorcy płacą do ZUS. Po drugie – wyższe od oczekiwanych wpływy podatkowe. Z CIT już w listopadzie 2022 r. były one wyższe o 20 proc. od planowanych na cały rok. – Duża w tym zasługa m.in. spółek z sektora energetyczno -paliwowego, które w związku z sytuacją rynkową odnotowały nadprogramowe zyski – przyznaje nasz rozmówca z rządu. Łączne wpływy podatkowe z VAT, CIT i PIT za ubiegły rok powinny więc być o kilka miliardów złotych wyższe od prognoz.