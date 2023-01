Pandemia zmniejszyła podaż, cięcia stóp obniżyły do rekordowo niskich poziomów koszty pieniądza, a przelewy gotówki z budżetów centralnych na konta konsumentów i firm zwiększyły popyt. A później wybuchła wojna w Ukrainie, powodując jeszcze większe obawy o podaż surowców. Dla rynków była to mieszanka wybuchowa. Kilkukrotny wzrost kosztów transportu morskiego w ciągu półtora roku przełożył się na zwyżkę cen praktycznie wszystkiego. Ale tak jak nieracjonalne było pobieranie 16 tys. dol. za przewóz jednego kontenera z Szanghaju do Nowego Jorku, tak zaskoczeniem było tempo, w jakim ceny frachtu spadły. Ekonomiści mówią, że wiele rynków szuka nowych punktów równowagi (choć - jak podkreślają - nie zawsze oznacza to powrót cen z 2019 r.), a proces ten jest wspierany przez stopniowy zanik nadmiarowych oszczędności zgromadzonych przez konsumentów, m.in. w wyniku wspomnianych już różnych form pomocy rządów.