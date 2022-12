W ostatnich dniach media obiegła informacja, że katowicki sąd podważył – co prawda jedynie w formie zabezpieczenia na czas procesu – oprocentowanie kredytu złotowego opartego na wskaźniku WIBOR. To kolejny czynnik, który może jeszcze bardziej pogłębić brak zaufania do polskiego sektora bankowego. Dyskusja o jego (nie)wypłacalności rozpoczęła się już na łamach prasy międzynarodowej.

Gdy dołożymy do tego zapowiadaną przez KNF i GPW Benchmark zmianę wskaźnika WIBOR na nowy, który ma zacząć obowiązywać już w niedalekiej przyszłości – choć banki dostały bardzo mało czasu na jego wdrożenie i kalkulację kosztów – zdumiewać może, że dzieje się to wszystko przeddzień światowego kryzysu gospodarczego. O szczególnej roli banków w czasach kryzysów traktuje dorobek naukowy trzech tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Profesorowie Ben Bernanke, Douglas Diamond oraz Philip Dybvig skupili się na badaniu sektora bankowego, w szczególności jego roli w trakcie kryzysów gospodarczych. Choć od publikacji ich przełomowych badań minęło ponad 30 lat, obserwacje naukowe trójki noblistów są aktualne jak nigdy dotąd.