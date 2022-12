W czasie pandemii i niskich stóp procentowych mających podtrzymywać popyt w tym trudnym dla gospodarki okresie ceny domów w Stanach Zjednoczonych wzrosły do najwyższego poziomu w historii. Jeszcze w I kw. 2020 r. mediana stawek płaconych za sprzedane domy wynosiła 329 tys. dol., obecnie to prawie 455 tys. dol. „Ludzie chcieli kupować domy, chcieli wydostać się z miast i przenosić się na przedmieścia. Więc naprawdę mieliśmy bańkę mieszkaniową, ceny osiągały bardzo niezrównoważone poziomy, nastąpiło przegrzanie” – tłumaczył Jerome Powell, szef rezerwy federalnej w wypowiedzi dla think tanku Brookings.