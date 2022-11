Na początku tego tygodnia baryłka WTI (produkowana w USA) była wyceniana nawet poniżej 74 dol. To najniższy poziom od grudnia 2021 r. Z kolei Brent (stanowi główny punkt odniesienia dla cen ropy na świecie) kosztował około 80 dol., czyli najmniej od stycznia. We wtorek po południu notowania obu gatunków czarnego złota rosły o ponad 2 proc., do odpowiednio 79 i 86 dol. Nadal jednak były niżej niż w czasie rozpoczęcia wojny w Ukrainie.