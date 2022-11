We wrześniu import towarów wyniósł 144,8 mld zł. Był o 33,8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Eksport urósł o 30,3 proc., do 135,1 mld zł. W efekcie od pięciu kwartałów systematycznie notujemy deficyt w obrotach towarowych. We wrześniu wyniósł on 9,7 mld zł.