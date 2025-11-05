"Według wstępnych danych roczna dynamika PKB w strefie euro w III kw. 2025 r. obniżyła się do 1,3% r/r. Również w Stanach Zjednoczonych w III kw. wzrost PKB prawdopodobnie spowolnił w ujęciu rocznym. Inflacja w strefie euro jest bliska celowi inflacyjnemu Europejskiego Banku Centralnego, przy czym inflacja bazowa pozostaje nieco wyższa. W Stanach Zjednoczonych inflacja kształtuje się powyżej celu Rezerwy Federalnej, przy podwyższonej inflacji bazowej. Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, w tym w związku ze zmianami polityki handlowej" - czytamy w komunikacie po posiedzeniu RPP.

W Polsce najnowsze dane sugerują utrzymywanie się korzystnej koniunktury

W szczególności we wrześniu w ujęciu rocznym wzrosła sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa oraz produkcja budowlano-montażowa. Jednocześnie dane kwartalne z sektora przedsiębiorstw wskazują na stopniowe obniżanie się dynamiki wynagrodzeń, przy dalszym spadku zatrudnienia w ujęciu rocznym, podano również.

Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w październiku 2025 r. obniżył się do 2,8% r/r (wobec 2,9% r/r we wrześniu br.), na co wpływ miał w największym stopniu spadek rocznej dynamiki cen żywności. Uwzględniając dane GUS, można szacować, że inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii również się obniżyła, przy wciąż podwyższonej rocznej dynamice cen usług, czytamy dalej.

Rada podała też, że zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 15 października 2025 r. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,6 - 3,7% w 2025 r. (wobec 3,5 - 4,4% w projekcji z lipca br.), 1,9 - 4% w 2026 r. (wobec 1,7 - 4,5%) oraz 1,1 - 4,1% w 2027 r. (wobec 0,9 - 3,8%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,1 - 3,8% w 2025 r. (wobec 2,9 - 4,3% w projekcji z lipca br.), 2,7 - 4,6% w 2026 r. (wobec 2,1 - 4,1%) oraz 1,5 - 3,7% w 2027 r. (wobec 1,3 - 3,7%), wymieniono.

"Biorąc pod uwagę obniżenie się inflacji oraz poprawę jej perspektyw w najbliższych kwartałach, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP. Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Czynnikami ryzyka dla niskiej inflacji pozostaje kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu w gospodarce oraz podwyższona dynamika płac. Źródłem niepewności jest poziom cen energii oraz kształtowanie się inflacji na świecie" - podkreślono w komunikacie.

NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, zadeklarowano także.

RPP obniżyła stopy procentowe

Rada podjęła dziś decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 punktu procentowego, tj. do poziomu 4,25%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

- stopa lombardowa 4,75%;

- stopa depozytowa 3,75%;

- stopa redyskontowa weksli 4,30%;

- stopa dyskontowa weksli 4,35%.

(ISBnews)