„Dzielnica Haizhu została właśnie zamknięta. Wyłączony transport publiczny, zakaz poruszania się samochodami, rowerami, czymkolwiek. Jedna osoba na dzień z gospodarstwa domowego może wyjść na zakupy” - napisał w zeszłym tygodniu w wiadomości, która dotarła do autora artykułu, jeden z Polaków mieszkających w Chinach. Haizhu to dzielnica Kantonu, 15-milionowego miasta w południowo-wschodnich Chinach. Gdy świat jako główny problem dla powrotu gospodarki na ścieżkę stabilnego wzrostu gospodarczego postrzega konsekwencje wojny w Ukrainie, Chiny wciąż zmagają się z koronawirusem. Zamykając całe miasta, ograniczają ekonomiczną aktywność - według prognoz Banku Światowego w tym roku tempo wzrostu gospodarczego spadnie do 2,8 proc. i będzie to najniższy wynik, odkąd w 1978 r. Chiny rozpoczęły gospodarcze reformy i otworzyły się na świat.