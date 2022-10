Co jednak wspólnego mają sektor usług i ograniczona mobilność czynników produkcji z przepływami kapitałowymi? W klasycznym modelu siłą napędową przepływów do krajów o wysokim tempie wzrostu jest rosnąca efektywność wykorzystania kapitału – im lepiej gospodarka potrafi go spożytkować, tym chętniej go importuje. Jednak do efektywnego wykorzystania kapitału potrzebne są także pewne usługi, np. finansowe lub serwisowe. Jeśli sektor usług jest w gospodarce mniej rozwinięty, to przy takim samym zasobie kapitału jego użycie będzie mniej efektywne. W modelu klasycznym, gdzie rynki są doskonałe, wystarczyłoby wzmocnić sektor usług, np. przez zwiększenie zatrudnienia w usługach, a dobra przemysłowe po prostu zaimportować. Jednak taka natychmiastowa zmiana jest niemożliwa, co odzwierciedla założenie o ograniczonej mobilności.