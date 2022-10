- Taka informacja nie była nam przekazana i stąd nie byliśmy świadomi tego ryzyka. Z uwagi, że my jako dystrybutor nie otrzymaliśmy takiej informacji , nie mieliśmy okazji przekazać jej klientom - napisał Grzegorz Kaliszuk z firmy Phinance w odpowiedzi na pytania, czy dystrybutorzy otrzymali od Rockbridge TFI informację o zmianie pod koniec czerwca sposobu wyliczania tzw. całkowitej ekspozycji przez fundusz RLP. Ta techniczna kwestia ma duże znaczenie dla wyników i poziomu ryzyka podejmowanego przez fundusz. Opisana hermetycznym językiem i wyrażona dość skomplikowanym wzorem, niepozorna na pierwszy rzut oka zmiana metody zaangażowania na metodę absolutnej wartości zagrożonej (VaR) pozwoliła funduszowi Rockbridge Lokata Plus zwiększyć dźwignię finansową.

Związane z dźwignią ryzyko dało o sobie znać po niecałych czterech miesiącach. W miniony wtorek wycena jednostki RLP spadła o 7,8 proc., a w środę o 7,1 proc., powiększając skalę strat zanotowanych w ciągu 30 dni do ponad 25 proc. Mowa o funduszu inwestującym w polskie obligacje skarbowe, któremu przypisany jest drugi poziom ryzyka (niski) w siedmiostopniowej skali SRRI stosowanej na rynku.

- W całej historii naszego rynku tylko osiem funduszy dłużnych notowało wyższy dzienny spadek niż ten, jaki zaliczył fundusz Rockbridge Lokata Plus w miniony wtorek. We wszystkich przypadkach dotyczyły funduszy z dużymi problemami emitentów. W bieżącym roku spadki na poziomie kilkunastu procent zaliczały fundusze Generali Investments TFI. Wtedy chodziło o wyprzedaż obligacji rosyjskich emitentów w związku z wojną w Ukrainie. Rockbridge straty swojego funduszu tłumaczy przeceną na rynku, czyli „stratami z rynkowej wyceny” - mówi Michał Duniec, prezes monitorującej rynek funduszy firmy Analizy Online.

W używanej przed RLP metodzie VaR dopuszczalna dźwignia finansowa uzależniona jest od zmienności notowań instrumentów wchodzących w skład portfela funduszu. Ponad 70 proc. aktywów RLP trzyma w WZ-etach, obligacjach Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu. Zmiany notowań tego rodzaju papierów do niedawna były minimalne, stąd wysoka dźwignia finansowa dostępna dla funduszu.

Polski dług coraz większy. Dochodzimy do ściany [OPINIA]

Pytanie o politykę informacyjną Rockbridge w związku ze zmianami, które miały istotny wpływ na skład portfela i potencjalne ryzyko, zadaliśmy niemal wszystkim dystrybutorom produktów Rockbridge TFI. Chcieliśmy się też dowiedzieć, czy informacja ta dotarła do klientów . Większość nie odpowiedziała na nasze pytania, część wymówiła się brakiem czasu na odpowiedź.

„Aktualne informacje dotyczące funduszy (tak dla dystrybutorów, jak i dla klientów) są dostępne na stronach internetowych towarzystw. Nie prowadząc aktywnej sprzedaży funduszu Lokata Plus (rozumianej jako przekazywanie naszym klientom rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego), nie przeprowadzaliśmy ponadstandardowej kampanii informacyjnej w odniesieniu do tego funduszu” - napisał Marcin Kurowski, dyrektor operacyjny w Ipopema Securities.

Z odpowiedzi otrzymanych zarówno od Ipopemy, jak i Phinance nie wynika, żeby Rockbridge zwrócił ich uwagę na zmiany w sposobie określania ryzyka RLP, a następnie żeby informacja ta dotarła do klientów.

„Śledząc wydarzenia rynkowe i informacje z TFI, wiedzieliśmy o możliwości wykorzystania dźwigni finansowej - pojęcie «dużo wyższej niż wcześniej» jest jednak pojęciem względnym. Informacja na ten temat została opublikowana na stronie TFI z datą 1 lipca 2022 roku, choć nie wynikała z niego możliwa wprost skala lewarowania. (…) Do momentu opublikowania oficjalnych danych (składu portfela na 30.09.2022) nie wiedzieliśmy jednak, że realny poziom dźwigni finansowej osiągnął tak wysoki poziom” - napisał Tomasz Kuprasz, wiceprezes Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej.

„Działalność funduszu jest w pełni zgodna z jego polityką inwestycyjną. Fundusz inwestuje niemalże wyłącznie w krótko- i średnioterminowe papiery skarbowe (…). Oznacza to, że lokaty funduszu są w pełni dostosowane do charakterystyki funduszu i jego nazwy” - napisał Mazurek.

Zapytaliśmy także, czy wyniki funduszu RLP mogą mieć negatywny wpływ na reputację firmy i wpłynąć na trwający właśnie proces przejmowania jednego z konkurentów - Nationale-Nederlanden TFI. Dzięki tej operacji aktywa Rockbridge wzrosną o ok. 1 mld zł, do ok. 3,2 mld zł.