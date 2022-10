Zasoby finansowe konsumentów zmniejszyły się we wszystkich krajach UE . W Danii w końcu ub.r. wynosiły prawie 435 proc. PKB. W czerwcu było to już niespełna 373 proc. W Szwecji był w tym czasie spadek z 382 proc. do 330 proc. PKB.

Największą część oszczędności Polaków stanowią depozyty. Od dwóch lat ich wartość przekracza 1 bln zł. Na drugim miejscu są akcje i udziały (zarówno w spółkach giełdowych, jak i prywatnych). W końcu czerwca br. były warte 598 mld zł. Następna co do znaczenia jest gotówka - 358 mld zł.

Spadki cen akcji sprawiły jednak, że ich wartość w portfelach Polaków spadła do najniższego poziomu od niemal dwóch lat. W końcu czerwca krajowe gospodarstwa domowe posiadały walory publicznych spółek warte 82,6 mld zł wobec 101,4 mld zł rok wcześniej. To dane obejmujące zarówno drobnych inwestorów, posiadających papiery jednej, dwóch spółek oraz osób z listy najbogatszych Polaków - pod warunkiem że są bezpośrednimi właścicielami akcji.

W kilku krajach Europy Zachodniej gospodarstwa domowe dysponują aktywami finansowymi odpowiadającymi co najmniej dwukrotności PKB. W Danii jest to 277 proc. PKB, a w Szwecji 236 proc. Belgia i Włochy są na poziomie nieco ponad 210 proc., a w Holandii było to w końcu czerwca 199 proc. PKB. Wśród krajów dawnego bloku wschodniego prym dzierży Bułgaria z wynikiem 132 proc., która wyprzedza Węgry (114 proc.) oraz Czechy i Słowenię (ok. 100 proc. PKB).