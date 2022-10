"Niestety, moją projekcją jest 20% inflacji w lutym przyszłego roku. To oznacza, że stopy będą nieodpowiednio niskie wobec tego bardzo wysokiego poziomu inflacji. Stopy powinny być na poziomie inflacji oczekiwanej za rok, półtora. Inflacja za rok będzie wyższa niż 6,75% [poziom stopy referencyjnej], co oznacza, że jest jeszcze przestrzeń na pewną korektę poziomu stóp procentowych - jeszcze kilka punktów procentowych tego miejsca jest" - powiedział Kotecki w rozmowie z TVN24.

Ocenił, że jeśli projekcja inflacji NBP publikowana w listopadzie br. wykaże jej uporczywość i obecność we wszystkich sektorach gospodarki, będzie to podstawą do dyskusji o ewentualnym, dalszym zacieśnieniu polityki pieniężnej.

W ub. środę RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Decyzję tę poprzedziło 11 podwyżek z rzędu.

