Obecna sytuacja nie zachęca spółek do wchodzenia na giełdy. Indeksy mocno spadły, a najwyższa od dekad inflacja zmusza banki centralne do agresywnych podwyżek stóp procentowych, co negatywnie wpływa na rynki akcji. W takim otoczeniu zainteresowanie inwestorów debiutującymi spółkami jest niskie, przez co trudniej jest uzyskać wysoką wycenę przedsiębiorstwa . Zarządy firm, które stały w kolejce do debiutu na giełdzie, przekładają więc pierwsze oferty publiczne (IPO), czekając na lepsze czasy.