W skali roku dynamika zatrudnienia minimalnie przyspieszyła do 2,4 proc. W ciągu roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw urosło o ponad 150 tys., do 6,5 mln etatów. W tym czasie przybyło 33 tys. pełnowymiarowych miejsc pracy w dziale „informacja i komunikacja” - chodzi w głównej mierze o firmy IT. Ten sektor zatrudnił więcej osób niż ponad czterokrotnie liczniejszy handel czy ośmiokrotnie bardziej liczne przetwórstwo przemysłowe (w obu przypadkach roczny wzrost liczby etatów nie przekroczył 30 tys.).