Kaczyński mówił – opieramy się na relacji portalu Business Insider – że jak oprocentowanie depozytów będzie wyższe, to będzie zachęta do wpłacania pieniędzy do banków , a nie do wypłacania. Innymi słowy, byłaby to zachęta do ograniczenia konsumpcji. A skoro tak, to pomogłoby również w ograniczaniu inflacji.