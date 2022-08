W rzeczywistości skala spłat była większa. Na finalną wielkość portfela kredytowego wpływają wahania kursu złotego, a kilkanaście procent zobowiązań Polaków to pożyczki w walutach obcych. Dane „transakcyjne”, pokazujące faktyczne saldo spłat i nowych kredytów, wskazują, że od stycznia do lipca wyniosło ono niemal 16,5 mld zł. Tylko w lipcu były to 4 mld zł.

Powód spłat: wysokie stopy procentowe. Do początków października ub.r. główna stopa NBP wynosiła 0,1 proc. Obecnie jest to 6,5 proc. i wiele wskazuje na to, że Rada Polityki Pieniężnej jeszcze ten poziom podniesie. Stawka WIBOR, podstawa oprocentowania większości kredytów, przed rokiem wynosiła ok. 0,2 proc. Obecnie trzymiesięczny WIBOR przekracza 7 proc. Taka skala zwyżek przekłada się nawet na podwojenie rat hipotek oraz innych należności o zmiennym oprocentowaniu.

Według Biura Informacji Kredytowej w lipcu liczba zapytań dotyczących kredytów hipotecznych - to one odpowiadały w ostatnim czasie za wzrost portfela - była o dwie trzecie mniejsza niż rok wcześniej. Liczba zapytań składanych przez banki w bazach BIK z opóźnieniem przekłada się na faktyczną sprzedaż

Wakacje kredytowe - możliwość przesunięcia do końca przyszłego roku ośmiu rat hipotek - uruchomiono pod koniec lipca. Ich efekt będzie widoczny w danych sierpniowych. Sam wniosek o skorzystanie z ustawowego rozwiązania nie będzie miał wpływu na statystyki. Ale pokaże się on, jeśli klienci banków zaoszczędzone pieniądze będą przeznaczali na zmniejszenie salda kredytów.

„Prezes UOKiK apelował, aby, jeśli to możliwe, przeznaczyć pieniądze zaoszczędzone dzięki zawieszeniu rat na nadpłatę kredytu. W efekcie w przyszłości konsument miałby mniej do spłaty i mógłby zyskać na odsetkach” - podkreślał w swoich informacjach urząd antymonopolowy.

Wysokie stopy procentowe przyczyniają się również do zmiany struktury oszczędności. Wartość depozytów bieżących gospodarstw domowych pierwszy raz od półtora roku spadła poniżej 800 mld zł. Depozyty terminowe klientów indywidualnych urosły w ciągu miesiąca o ponad 20 mld zł, do 223,6 mld zł. To najwyższa wartość od czerwca 2020 r.

Dane prezentowane przez bank centralny dają również wskazówki co do kondycji finansowej budżetu i samorządów. Zobowiązania wobec instytucji rządowych szczebla centralnego urosły w lipcu o 10,6 mld zł, sięgając 210,8 mld zł. Przed rokiem były jednak wyższe - wynosiły 223,2 mld zł. Należności sektora bankowego wobec tego typu klientów zmniejszyły się w miesiąc o 10,9 mld zł, do 512,2 mld zł. Lipiec przyniósł również zmniejszenie o 200 mln zł do 11,9 mld zł należności banków wobec instytucji samorządowych. Towarzyszyła temu jednak obniżka ich depozytów o 2,4 mld zł, do 77,9 mld zł. ©℗